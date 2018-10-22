باكستان تراهن على نجاح مؤتمر دافوس الصحراء

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

سلطت وسائل إعلام باكستانية الضوء على مشاركة رئيس الحكومة عمران خان في مؤتمر مستقبل الاستثمار المعروف بـ دافوس الصحراء بالمملكة، والذي ينطلق غدًا الثلاثاء ويمتد حتى الخميس المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يرافقه وزير الخارجية شاه محمود قريشى ووزير الإعلام فؤاد شودري ووزير المالية أسد عمر قد توجهوا جميعًا لحضور مؤتمر استثمار المستقبل في المملكة، وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقالت صحيفة بزنس ريكورد الباكستانية، إن رئيس الوزراء خان سيحضر خلال اليوم الأول من زيارته مؤتمر “دافوس في الصحراء”، حيث يستهدف من مشاركته في المؤتمر إبراز إمكانات باكستان الاقتصادية والاستثمارية ورؤية رئيس الوزراء للبلاد خلال السنوات الخمس القادمة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن المؤتمر سيستضيف كبار رجال الأعمال والمستثمرين وعمالقة الشركات وممثلي صناعة التكنولوجيا العالية ووسائل الإعلام الكبرى على منصة واحدة.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة ديلي باكستان أن المؤتمر يوفر فرصة للتفاعل مع كبار رجال الأعمال المهمين الذين يرغبون بالاستثمار في باكستان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهمية القصوى لحضور خان لمؤتمر الاستثمار في المملكة تكمن في لقائه بالملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن مشاركة رئيس الحكومة في المؤتمر تدل على تضامن باكستان مع المملكة في جهودها الرامية إلى أن تصبح مركزًا ناشطًا للأعمال والاستثمار الدوليين.