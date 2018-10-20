بتهمة تمويل الجماعة الإرهابية.. مصر تجدد حبس ابنة شيخ الفتنة

تواجه اتهامات بقلب نظام الحكم وزعزعة الاستقرار

جددت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حبس 4 متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتمويل الإرهاب في القضية المتهم فيها ابنة شيخ الفتنة “علا يوسف القرضاوي” مع أخرين.

وكانت الأمن المصري قد ألقى القبض على علا القرضاوي وزوجها في يوليو 2017 في الساحل الشمالي، وكشفت التحريات قيام ابنه القرضاوي بتمويل تظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابية والتواصل مع أعضاء اللجنة الإدارية العليا للجماعة .

وأكدت التحريات أن “علا” ابنة القرضاوي كانت تنقل تكليفات قيادات الجماعة في الدوحة للمسؤولين بالجماعة في مصر، للقيام بالتظاهرات وإشعال الفوضى، وتأجيج الرأي العام، والدعوة إلى إسقاط النظام واستهداف المنشأت العامة بهدف إسقاط الدولة .

ويواجه المتهمون مجموعة من التهم تتضمن الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة تدعو إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف المنشأت العامة والإخلال بالنظام وإرهاب المواطنين وتعريض سلامة المجتمع للخطر ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، ودعم أنشطتها وعملياتها الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء أسلحة ومواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.