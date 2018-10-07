تأكيدات ولي العهد تفتح الطريق مع سوفت بنك.. إنشاء صناديق أخرى للاستثمار مع المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أبرزت صحيفة نيكاي اليابانية حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن التعاون مع مؤسسة سوفت بنك، وهو أحد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ رؤية 2030 التي صاغها ولي العهد خلال 2016 لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية في المملكة.

وأبرزت الصحيفة اليابانية ثمار التعاون بين صندوق الاستثمار السعودي ومؤسسة سوف بنك اليابانية، وهو الأمر الذي وضح من خلال سلسلة من الصفقات والاتفاقات الاستثمارية في شركات النمو في جميع أنحاء العالم.

ويعد الصندوق المدعوم من المملكة هو أكبر مساهم في شركة أوبر للتكنولوجيا الرائدة، حيث أكد ماسيوشي سون الرئيس التنفيذي لسوفت بنك، أن من أصل ما يقرب من 100 مليار دولار، تم استثمار 27.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي.

وأوضح سون خلال إحدى المقابلات مع الصحيفة اليابانية، أن هناك تطلعات لإنشاء صناديق الرؤية الثانية والثالثة والرابعة على فترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات”.

وقال ولي العهد في مقابلة مع بلومبيرغ نُشرت يوم الجمعة إن صندوق الاستثمار العام سوف يقوم بضخ استثمارات جديدة بالاشتراك مع مؤسسة سوفت بنك.

وأوضح ولي العهد أن المملكة ما كانت لتتخذ هذا القرار دون أن تحقق فائدة ضخمة من استثماراتها الأولى في الصندوق المشتركة مع سوفت بنك، مؤكدًا أن الرياض حصدت دخلاً هائلاً في السنة الأولى مع أول 45 مليار دولار تم ضخها في الصندوق.

وتجمع العديد من المشروعات صندوق الثروة السيادي وسوف بنك، أبرزها مشروع أكبر مزرعة للطاقة الشمسية المنتظر إقامته في المملكة على مدار السنوات المقبلة، بالإضافة إلى مجموعة ضخمة من الاستثمارات في الشركات الكبرى على مستوى العالم.