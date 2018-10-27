توضيح مهم من الغذاء والدواء بشأن تطبيق لائحة السعرات الحرارية

المواطن - الرياض

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية التزام المنشآت الغذائية (المطاعم والمقاهي) باللائحة التنظيمية الخاصة بإجراءات وضع السعرات الحرارية على الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها للمستهلك، وقالت: إنَّ العمل بتطبيق اللائحة سيبدأ في مطلع العام المقبل.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان “حساب السعرات الحرارية وآلية تطبيقها”، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المطاعم وبالتعاون مع الهيئة.

يأتي ذلك فيما أكّد الأمير الوليد بن ناصر آل سعود، رئيس لجنة المطاعم، أنَّ تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون بين الهيئة والغرفة لتوعية أصحاب المطاعم والمقاهي بضوابط واشتراطات لائحة وضع السعرات الحرارية في قائمة الوجبات وتعريفهم بإستراتيجية تنظيم الغذاء التي وضعتها الهيئة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال تعزيز الصحة العامة بنمط.

وأكدت الهيئة أنَّ اللائحة ستطبق على جميع المنشآت الغذائية من المطاعم والمقاهي، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المنشآت المخالفة بالتعاون وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث قامت الهيئة بتدريب 35 من مفتشي البلديات للمتابعة والرقابة.

وشهدت الورشة تقديم عروض لإيضاح المتطلبات الفنية الخاصة عرض السعرات الحرارية بطريقة واضحة، وطرق قياسها وأساليب تقليلها، وكيفية تحديد وحدة قياس الطاقة في الطعام والبيانات الغذائية الإضافية الواجب توفرها لكل عنصر من العناصر في قائمة الطعام الرئيسية والخارجية.