ثعبان سام يلدغ الشاب وسيم ويربك نزهة شبابية في محايل

المواطن - أحمد الشهري - محايل

تسبب ثعبان سام في إرباك عدد من الأصدقاء، الذين خرجوا للتنزه عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها محايل أمس الأول.

وتعرض الشاب وسيم المحايلي للدغة من ثعبان سام في أحد متنزهات حي الحيلة جنوب المحافظة، لينقله زملاؤه إلى مستشفى محايل العام، وقدم قسم الطوارئ الإسعافات الأولية اللازمة وتم تنويمه في المستشفى.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي بصحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، في تصريحات إلى “المواطن“، أن شخصًا يبلغ من العمر ١٩ عامًا حضر إلى قسم طوارئ مستشفى محايل العام إثر لدغة ثعبان، موضحًا أن قسم الطوارئ تعامل مع الحالة بإعطائه مضادات السمية اللازمة في حينه.

ولفت إلى أن الشاب يرقد بقسم الباطنية وأُعطي مضادات حيوية ومسكنات ويعمل له يوميًّا اختبار سيولة الدم، حتى وصلت عند المعدل الطبيعي، موضحًا أن حالة الشاب مستقرة، وهو الآن تحت الملاحظة.

ودعا آل شايع الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال التنزه.

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