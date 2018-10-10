حاسبة حساب المواطن .. مساعدك الأمين لمعرفة قيمة الدعم

المواطن - سعد العقيل

بالتزامن مع إيداع الدفعة الحادية عشرة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين اليوم الأربعاء، تتجه الأنظار إلى حاسبة حساب المواطن التي تساعد على معرفة قيمة الاستحقاق والتأكد أن ما حصل عليه المستفيدون من مبالغ هو بالفعل القيمة الحقيقية وفق المستندات المقدمة منهم.

طريقة استخدام حاسبة حساب المواطن

ويمكن معرفة قيمة الدعم في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا).

اختيار أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

كتابة عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

كتابة عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

إدخال إجمالي دخل الأسرة.

وسيظهر حينها مبلغ الاستحقاق التقديري.

معايير الاستحقاق

ولفت حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار عدد الأفراد ودخل الأسرة وأعمارهم.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

التسجيل مستمر

من جهة أخرى يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الثانية عشرة اعتباراً من اليوم ولمدة شهر والتي سيتم إيداعها في نوفمبر المقبل.

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأعلن حساب المواطن اليوم بدء إيداع مخصص لدعم الدورة الحادية عشرة في حساب المستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية وأكد حساب المواطن أنه سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الأربعاء.