رحلة اللوفر ويخت وجزيرة.. “المواطن” تلبي دعوة أبو ظبي بزيارة لن تُنسى

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبو ظبي

لبت “المواطن” دعوة دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي لزيارة العاصمة الإماراتية، على متن رحلة تعريفية عن الإمارة، تبرز فيها أبو ظبي ملامحها الثقافية والسياحية.

وتخلل الرحلة زيارات لأحدث الصروح المقامة بأبو ظبي وبعض الجزر المجاورة التابعة للإمارة، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر الماضي.

وحظي الإعلاميون المُقدم لهم الدعوة باستقبال خاص في مطار أبو ظبي الدولي مساء الخميس، وبعدها تم نقلهم عبر سيارة خاصة إلى فندق باب القصر المعد لسكن ضيوف الجولة.

وفي صباح يوم الجمعة تم اصطحاب الوفد برفقة المرشدة السياحية خزينة العامري إلى لوفر أبو ظبي، حيث تجول الجميع داخله ليشاهدوا عددًا من المقتنيات التراثية والتاريخية من مختلف دول العام.

رحلة داخل اللوفر:

وتميز موقع اللوفر بوجوده في عرض البحر وكذلك الطراز المعماري الفريد الذي يجعله يستحق الزيارة والاطلاع، خاصةً وأنه يحظى بتقنيات عالية مثل الكتاب اللوحي الإلكتروني الذي يعرف الزائر بكل ما يحتويه اللوفر بمعلومات شاملة، إضافة إلى شاشات إلكترونية عالية الجودة تعمل باللمس، وأيضًا مقهى عالمي يقدم الخدمات لجميع الزوار.

وعقب ذلك تم استكمال برنامج يوم الجمعة بزيارة مدينة عالم وارنر براذرز أبو ظبي الواقعة قرب مدينة الفراريري بأبو ظبي والتي تضم العديد من الألعاب والملاهي للكبار والصغار، وتم تصميمها على طراز أفخم المدن العالمية، حيث تضم المئات من الأركان المتميزة والمطاعم الشهيرة التي تجعل كل زائر يقضي يومًا كاملًا بصحبة عائلته دون كلل أو ملل.

جولة بالقارب:

وفي اليوم الثاني من الجولة تم اصطحاب الوفد عبر أحد القوارب السياحية إلى جزيرة نوراي أبو ظبي، والتي تخطف الأنظار عند زيارتها، وتضم عددًا من الشاليهات على أحدث طراز إماراتي ومجهزة بكل ما يحتاجه السائح الذي يرغب في قضاء عده أيام داخل الجزيرة، وذلك وسط أجواء سياحية عالمية.

وتحتوي الجزيرة على عدد من المطاعم الشهيرة وموقع السباحة على الشاطئ ومسابح مفتوحة في الهواء الطلق، كما يوجد ميدان للعبة الجولف، حيث قضى الوفد الإعلامي يومًا سياحيًّا مميزًا من خلال البرنامج الذي تم إعداده من قبل دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي.

وعقب ذلك، عاد الوفد إلى مقر سكنه في أبو ظبي حيث تم توديعه من قبل منسق الرحلة محمد عبدالله فرح والمرشدة خزينة العامري.

وعبر الوفد عن سعادته عما شاهده من مواقع سياحية وصروح حديثة تتمتع بها إمارة أبو ظبي، داعين مواطني الخليج لزيارة هذه المواقع والاستمتاع بكل ما تحتويه في وجود مقومات سياحية عالمية راقية، كما عبر عن شكره على ما حظي به من حفاوة واستقبال وحسن ضيافة من قبل أهالي الإمارات.