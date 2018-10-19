صحة الشمالية ترفع حالة التأهب القصوى.. مولدات احتياطية والحالة مستقرة

صحة الشمالية ترفع حالة التأهب القصوى.. مولدات احتياطية والحالة مستقرة

2018/10/19
الساعة 1:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الشمالية

أعلنت صحة الحدود الشمالية عن رفع حالة التأهب القصوى لإنقطاع التيار الكهربائي على بعض مستشفيات ⁧الحدود الشمالية‬⁩.

وأوضحت صحة الشمالية أن جميع المستشفيات تعمل على المولدات الاحتياطية والحالة مستقرة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد قدمت اعتذارها للمشتركين في منطقة تبوك وبعض مناطق شمال المملكة بسبب انقطاع الخدمة الكهربائية، نتيجة التقلبات الجوية مما تسبب في خروج عدد من خطوط النقل الكهربائي من الخدمة.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أنه تم البدء في إعادة الخدمة الكهربائية لعدد كبير من المشتركين، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على مبادلة الأحمال وإصلاح العطل الفني بالشبكة من قبل فرق الصيانة والطوارئ لإعادة الخدمة لباقي المشتركين المتأثرين.

وأضافت الشركة أن فرق الطوارئ في الميدان تبذل قصارى جهدها لسرعة إعادة الخدمة لكافة المشتركين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة وآمنة، مُعربةً في الوقت نفسه عن أسفها لمثل هذه الانقطاعات الخارجة عن إرادتها.


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