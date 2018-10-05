صور.. علم المملكة يرفرف في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بجاكرتا

المواطن - واس

أقيمت اليوم في القرية الأولمبية بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا مراسم رفع علم المملكة العربية السعودية إيذاناً بالدخول الرسمي لبعثة المنتخبات السعودية ” ألعاب القوى ورفع الأثقال وسلة الكراسي المتحركة “، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية “جاكرتا 2018″، بحضور المدير التنفيذي للجنة البارالمبية السعودية رافد القضيب، ونائب رئيس البعثة عبدالإله المقرن، وعمدة القرية الرياضية رفيق حاكم رادينال، وعدد من الإداريين وأعضاء الوفد والرياضيين المشاركين وممثلين عن السفارة السعودية.

ورحب عمدة القرية رفيق حاكم رادينال في كلمته بأعضاء البعثة السعودية بمناسبة تواجدهم في جاكرتا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية “جاكرتا 2018” خلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر الحالي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.

بعد ذلك عزف السلام الملكي السعودي، أعقبه رفع علم المملكة في المنصة الرئيسة بالقرية، وذلك للإعلان الرسمي عن مشاركة المملكة في هذا المحفل القاري، بعدها تبادل الجميع الهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة.

وأعرب نائب رئيس البعثة عبدالإله المقرن عن اعتزازه بتواجد الرياضة السعودية في الدورة البارالمبية، متفائلاً بقدرة الرياضيين السعوديين على تقديم مستويات مشرفة والظهور بالمظهر اللائق في هذا المحفل الآسيوي ومواصلة تحقيق الإنجازات للوطن.

يذكر أن القرية الأولمبية تستضيف حالياً أكثر من 3400 رياضي يمثلون 43 دولة، يتنافسون في 18 لعبة بارالمبية، إضافة إلى عدد كبير من المتطوّعين يعملون على مدار الساعة ضماناً لراحة الوفود، حيث تحتوي القرية على جميع المرافق التي يحتاجها الرياضيون، إلى جانب عددٍ من الملاعب وميادين المنافسات، إضافة إلى المركز الإعلامي الرئيس.