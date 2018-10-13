صور.. لاعبو التانغو يزورون المتحف الوطني وقصر المصمك

المواطن - مروة نبيل

زار لاعبو المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، صباح اليوم السبت، المتحف الوطني وقصر المصمك، وذلك ضمن برنامج مشاركتهم في بطولة سوبر كلاسيكو الودية.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لزيارة المنتخب الأرجنتيني إلى المتحف الوطني وقصر المصمك، والتعرف على تاريخهم ومقتنياتهم.

وأشار حساب الاتحاد السعودي إلى أن لاعبي المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، تناولوا القهوة العربية فور وصولهم إلى المتحف الوطني.

ويُشارك المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم بصحبة منتخبات السعودية، البرازيل والعراق في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو التي انطلقت، يوم الخميس الماضي، والتي تدخل ضمن المباريات الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وفاز المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو على العراق برباعية دون رد، ويستعد لمواجهة البرازيل، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وق