طيران ناس الناقل الجوي الرسمي لمنتدى التسويق الأول في المملكة

المواطن - الرياض

يرعى طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، منتدى التسويق الأول، تحت عنوان “التسويق كمحرك ومحفز للأفكار الإبداعية”، الذي سيقام يومي الأحد والاثنين 28- 29 أكتوبر 2018م في فندق كراون بلازا- الرياض.

وأوضح طيران ناس أن رعايته لهذا الحدث تعتبر دعمًا لقطاع التسويق في المملكة، لافتًا إلى أنه كناقل وطني رائد يسعى جاهدًا ليكون حاضرًا في مختلف الأحداث والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية.

وأكد موسى بحري، نائب الرئيس للتسويق والاتصال لطيران ناس، ‏على أهمية المنتدى الذي يستعرض في دورته الأولى أهم التحديات التي تواجه قطاع ‏التسويق في المملكة ودور التسويق في نمو وتطور القطاعات الحيوية كقطاع السفر والسياحة والطيران، ‏الترفيه، الاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من القطاعات‎.

وقال بحري: “إن طيران ناس عمل منذ سنوات على دعم الملتقيات والمنتديات التي تسهم في توعية المجتمع وإثراء صناعة التسويق والاتصال المؤسسي”.

وأشار بحري إلى أن المنتدى يسهم في تطوير وتنمية المحتوى التسويقي النظري والتطبيقي في المملكة، وأن يشكل فعلًا منصة حاضنة للأكاديميين والمهنيين العاملين في مجال تطوير المحتوى التسويقي.

يذكر أن منتدى التسويق الأول أحد مبادرات جمعية التسويق والذي تقيمه الجمعية للإسهام في تطوير وتنمية المحتوى التسويقي النظري والتطبيقي، وجعله كفعالية سنوية تكون منصة حاضنة للأكاديميين والمهنيين العاملين في مجال التسويق لتطوير المحتوى التسويقي من خلال النشر العلمي البحثي، والتطبيقات العملية، واستعراض مستجدات التسويق محليًّا وعالميًّا، علاوة عن التركيز على إثراء المحتوى التسويقي باللغة العربية من خلال اعتماد اللغة العربية لكل الجلسات والمتحدثين وأوراق العمل والبحوث العلمية.

وسيتخلل برنامج المنتدى عدد من الفعاليات، ومنها ثماني جلسات نقاش، وخمسة متحدثين رئيسيين، 7 ورش عمل تتكرر على مدار اليومين وفعاليات تسويقية مصاحبة.