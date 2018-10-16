علماء صربيا: نقف ضد أعداء المملكة المغرضين مروجي الأباطيل

المواطن - واس

شدد رئيس الأئمة والعلماء في برشيفا بجمهورية صربيا جمال الدين حساني على الوقوف الكامل والدائم مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وعلمائها، في مواجهة الأعداء والمغرضين ومروجي الشائعات والأباطيل ضد بلاد الحرمين، والمتابعة المستمرة لما تتعرض له المملكة من هجمة تستهدف النيل من ريادتها وثقلها في العالم أجمع وفي العالم الإسلامي على وجه الخصوص ومبادرتها في الحرب على الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه وتفنيد أفكاره والضرب بيد من حديد على معتنقيه.

من جهتها أكدت مؤسسة نور القرآن الخيرية في تتارستان روسيا، وقوفها مع المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً ضد كل من يهدد أمنها واقتصادها وشعبها، ومن يسعى في ترويج الشائعات المغرضة والأكاذيب الواضحة على تاريخها وثقلها في العالم الإسلامي وفي العالم برمته، متجاهلاً تاريخها المشرّف وقيادتها النزيهة وخدمتها الحثيثة لقضايا الأمة الإسلامية وقضايا الأمن والسلم والاستقرار الدولي.

وقال رئيس المؤسسة إبراهيم صابيروف: ” نقول للمغرضين والحاقدين ومن يحاول النيل من المملكة بأباطيل أو تهديدات، رد الله كيدكم في نحوركم، وستبقى المملكة عزيزة منصورة بإذن الله”.