فرص استثمارية واعدة.. تعرف على قائمة أهم جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

يأتي إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، لتمثّل منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات، إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية، حيث تشهد الرياض اليوم أكبر ملتقى اقتصادي على مستوى العالم في دافوس الصحراء.

ويأتي العمل على تنظيم المبادرة طمعاً في الاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها المملكة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي ومكانتها الاقتصادية العالمية.

قائمة الجلسات الرئيسية

كشف صندوق الاستثمارات العامة عن قائمة الجلسات الرئيسية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي تنطلق أعماله اليوم الثلاثاء.

وتشمل الجلسات كلاً من:

_ عالَم واحد: هل سيتمكن قادة الأعمال التجارية وقادة الحكومات من وضع رؤية مشتركة للمستقبل؟

_ رواد التقنية: إلى أي مدى ستغير استثمارات رؤوس الأموال الجريئة مستقبل الابتكار؟

_ تدفق رؤوس الأموال: كيف يمكن للمؤسسات المالية البارزة أن تحافظ على تنافسيتها في عصر الاقتصاد الجديد؟

_ القوى المُحرِّكة للسوق: كيف سيتمكن المستثمرون العالميون من إنماء الأسواق المالية في بلدان الاقتصاديات الناشئة؟

_ العملات الرقمية: كيف سيغير الدمج بين المال والبيانات، المتمثل في العملات الرقمية مشهد التجارة العالمية؟

_ بيئة أفضل للأعمال التجارية: كيف يستطيع الرؤساء التنفيذيون على مستوى العالم دعم الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

_ المشاريع العملاقة: آخر مستجدات المشاريع الطموحة في المملكة العربية السعودية والرامية إلى إنشاء منظومات اقتصادية جديدة وتحفيز التنمية، مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية.

_ التقنية الغامرة: التكنولوجيا الاستثنائية القادمة مستقبلاً، وكيف نضمن أن تكون مفيدة للمجتمع.

_ التقدم في مجال الصحة: كيف ستؤثر الإنجازات المستقبلية على عمر البشر وجودة حياتهم، وتبعات التكنولوجيا التي تدخل تعديلاً جذرياً عل بيولوجيا الإنسان.

_ مستقبل المدن: كيف يمكن لتطوّر المدن أن يعزّز من قدرتها على استيعاب التقنيات التي تسهم في تغيير العالم والاستثمارات العالمية المطلوبة للمضي بهذه الاستثمارات قدماً.

استكشاف فرص الاستثمار المستقبلية

وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص الاقتصادية المستقبلية، ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالميين، وتوفر مبادرة مستقبل الاستثمار جميع التحديثات والأخبار حول برنامج المبادرة للعام 2018، على الموقع الإلكتروني للمبادرة: (هنا).

وتستهدف المبادرة في هذا العام إلى مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص التي ستسهم في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة، وبناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك في المبادرة هذا العام الآلاف من مختلف دول العالم في إطار جدول أعمال، يتضمن أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصب تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

كما سيتم عقد 12 ورشة عمل متعددة التخصصات، يديرها نخبة من شركاء المعرفة العالميين في قطاعات الثقافة، التواصل، المدن، الاستكشاف، المبادئ، الطاقة، الإعلام، الحياة، الذكاء، المال، الترفيه والمواهب.

وقد تأكد حضور أكثر من 150 متحدثًا، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية. وسيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية.