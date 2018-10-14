فيديو.. السبهان: المملكة ليست دولة ضعيفة ترضخ للتهديدات

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أن المملكة ليست من الدول الضعيفة أو التي ترضخ للتهديدات.

وأضاف السبهان في مداخلة مع قناة الإخبارية أن الهجمات الإعلامية ضد المملكة هي من جهات مشبوهة لدول وأجندات معروفة، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر القبلة الدينية لمسلمي العالم منذ الأزل والآن هي قبلة سياسية للعالم لإيجاد الحلول في كل ما من شأنه مساعدة الشعوب.

وشدد السبهان على أن المملكة لديها ثوابت تاريخية قديمة ولا تتخذ أساليب قذرة فهي معروفة ومشهود لها في كل دول العالم بتعاملاتها وأساليبها السياسية والدبلوماسية.

وكانت المملكة أكدت في وقت سابق على لسان مصدر مسؤول رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط.

كما أكدت المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورًا مؤثرًا وحيويًا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.