فيديو.. الشيخ المنيع يوضح حكم تسمية الأبناء بأسماء أجنبية

المواطن - الرياض

أوضح الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حكم تسمية الأبناء بأسماء أجنبية، حيث أشار إلى أن ذلك لا ينبغي.

وقال الشيخ، ردًا على سؤال متصل في برنامج ”يستفتونك”، هذا لا ينبغي وذلك دليل على الشعور بالنقص، فالمسلم يجب أن يستشعر العزة والرفعة له ولدينه ومجتمعه، وأن يسمي أولاده على من لهم فضل في الإسلام مثل أبي بكر وعائشة وعثمان وزينب ورقية ونحو ذلك من هذه الأسماء، أو يكون على الأسماء المعتادة في بلده.

وأضاف أنه لا شك أن الأولاد سيتألمون من ذلك، وسيضطرون أن يغيروا اسمهم ويختاروا أسماء يأنسون بها، فيجب على المسلم أن يستشعر العزة والرفعة والمستوى الرفيع.