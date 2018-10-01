فيديو.. بات مان تقفز على الفنان عبدالله بالخير وتحتضنه على المسرح

المواطن - أبو ظبي

في مشهد طريف، أشبه إلى المواقف الكوميدية، تعرض الفنان عبدالله بالخير لموقف محرج أثناء تقديمه عملاً فنياً على المسرح في أبوظبي.

وشهد حفل الفنان عبدالله بالخير في مهرجان الطفل في أبوظبي، أمس الأحد، قيام امرأة بالقفز على المسرح بسرعة فائقة، حيث قفزت على الفنان بالخير واحتضنته وسط ذهول الحضور.

ومن شدة قوة وسرعة هذه المرأة لقبها البعض باسم “بات مان إماراتية”، بينما علق آخرون بأنها ربما تكون ولداً متنكراً في زي امرأة بسبب هذه السرعة الفائقة التي قفزت بها على الفنان عبدالله بالخير.

وعلق صاحب حساب عاشق الزعيم بقوله: “والله الظاهر رجال مو حرمه!”.

بينما قال آخر: “الرجال هذا يقلد عبدالله بالخير ماهو عبدالله بالخير عبدالله بالخير نحيف ماهو دب”.

بينما شكك آخر في المشهد بقوله: “تمثيلي واضح العيال ينتظرون متى تجي”.