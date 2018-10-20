فيديو .. تألق الحراس اللقطة المضيئة في مباراتي اليوم

المواطن - محمد سمعه

قدم كل من العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال ومحمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي أداء مميزًا مع أنديتهما خلال مباراتي اليوم في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى الرغم من خسارة الأهلي من نادي الاتفاق بسداسية مقابل هدفين، لكن العويس تألق بصورة لافتة للأنظار خلال الشوط الأول ومنع الاتفاق من تسجيل هدفين مُحققين في المباراة.

ولم يتسبب الحارس العويس في أخطاء قاتلة خلال مباراة الاتفاق، حيث كانت معظم الأهداف الستة من أخطاء دفاعية قاتلة من قبل لاعبي الوسط والدفاع في الأهلي.

كذلك ساهم الحارس المتألق علي الحبسي في خروج الهلال من مباراة الشباب فائزًا بهدف دون رد سجله اللاعب محمد كنو في الدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة.

وكانت الجولة السادسة اختُتمت بلقائي الأهلي والاتفاق، ومباراة الشباب والهلال على أن تُقام مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من يوم الخميس المقبل.

شارك الحارس محمد العويس مع المنتخب السعودي في البطولة الرباعية والتي أقيمت مؤخرًا في المملكة، حيث شارك في لقاء واحد فقط وكان ضد المنتخب البرازيلي وانتهت المباراة بفوز راقصي السامبا بنتيجة هدفين نظيفين.

كما أن العويس لم يُشارك في مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي بسبب طرده في مباراة البرازيل.

تصدّي مميز من الحارس الهلال علي الحبسي قبل نهاية الشوط الأول#الشباب_الهلال#دوري_بلس pic.twitter.com/46HpV8juyf — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018