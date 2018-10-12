كلنا مع السعودية إيد واحدة .. فزعة مصرية وتفاعل عربي دعمًا للمملكة

المواطن - سعد العقيل

دفعت حالة الاستقطاب السياسي التي تتعرض لها المملكة مؤخرًا على خلفية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا، الشعوب العربية إلى التعبير عن تضامنها مع الرياض في مواجهة المخطط الذي تتعرض له بتدبير تركي قطري ورعاية أمريكية.

وعبر موقع تويتر أطلق المصريون وسمًا بعنوان “كلنا مع السعودية إيد واحدة” للتضامن مع المملكة إلا أن اللافت للنظر أن الهاشتاق شهد مشاركات من كافة الدول العربية تعبر عن ثقتها في ما تقوم به قيادة المملكة لحماية أمن وسلامة مواطنيها في الداخل والخارج.

محمد الجزائري غرد بقوله : جزائري وحبي للسعودية فطرة فموتوا بغيظكم يا أعداء.

واتفقت معه صاحبة حساب “رؤيا ” بقولها : “لم تعد المسألة سياسية .. بل صارت محاولة أخرى لتدمير السعودية كما دمر العراق أنا عن نفسي وباسمي الشخصي أدعمكم وبقوة..الجزائر ببساطة”.

الحزم والعزم

وتضامن معها أحمد جبريل بقوله: “من فلسطين المحتلة نحن معكم للأبد يا دولة الحزم والعزم “.

ومن العراق قال حسين زي :” أفديكم بروحي يا بلاد الحرمين الشريفين وأهلها .. توقيع ابن الرافدين ” ومن كردستان قال مغرد آخر “تحية من أبناء كردستان للمملكة العربية السعودية نحبكم في الله”.

محمد المصيلحي تفاعل مع الوسم بقوله : من مصر التحية لن ننسى وقفتكم معنا حين تجهمنا القريب والبعيد أرواحنا فداء لتوأمنا المملكة.

أما محمد ناجي فقال : ” فليعلم الجميع أننا مع المملكة- فوالله لن نخذلهم ما حيينا”.

ومن الكويت قال أبوجابر:

من كويت العز لأهل المملكة

ما تفرقنا الفتن مهما يكون

من يعاديكم ترانا نفركه

السعودية لنا الأم الحنون

جسد واحد فاحذروا

وقالت مقاتلة من أجل مصر:” مصر والسعودية بنيان وجسد واحد وقوي ..فاحذروا”.

وتفاعل العديد من السعوديين مع الوسم حيث قال الداعية الشيخ عائض القرني : “إنها قبلة المُسلمين، ومهبط الوحي، ومهوى الأفئدة، وأرض القداسة، ومُنطلق الرسالة، نسألك اللهم أن تحفظ وطننا، وأن توفّق قيادتنا لما فيه خير البلاد والعباد، وأن ترد عنّا كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين.”

وقال محمد الطيار : جميل أن تستيقظ على العالم العربي متحدا ويردد بصوت واحد .. شكرا لإخوتنا في مصر العظيمة لتدشينهم هذا الهاشتاق وشكرا لكل أبطال العالم العربي الذين شاركوا فيه.. لا تقلقوا فالسعودية تعيش الآن أقوى أيامها في ظل سلمان الحزم ومحمد العزم حفظهما الله”.