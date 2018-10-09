للعسكريين.. هنا رابط التقديم للحصول على منتجات وزارة الإسكان

المواطن - الرياض

تساءل عسكري بشأن طريقة التقديم للحصول على منتجات وزارة الإسكان.

وردت الإسكان على الاستفسار بقولها: إنه بخصوص العسكريين الذين ما زالوا على رأس العمل يمكنهم التقديم على مبادرة دعم العسكريين عبر الرابط التالي: هنا

ولفتت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم التواصل مع كل واحد منهم بعد دراسة طلبه وإفادته.

وأوضحت الإسكان أن تخصيص الوحدات السكنية يعتمد على عدة معايير هي: عمر المتقدم، والقدرة المالية، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية للمتقدم وأفراد أسرته وأسبقية الطلب ونقاط الأولوية.

وقالت: إنه فور توفر المنتج المناسب سيتم ترشيح المتقدم.