للعسكريين.. هنا رابط التقديم للحصول على منتجات وزارة الإسكان

المواطن - الرياض
تساءل عسكري بشأن طريقة التقديم للحصول على منتجات وزارة الإسكان.
وردت الإسكان على الاستفسار بقولها: إنه بخصوص العسكريين الذين ما زالوا على رأس العمل يمكنهم التقديم على مبادرة دعم العسكريين عبر الرابط التالي: هنا
ولفتت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم التواصل مع كل واحد منهم بعد دراسة طلبه وإفادته.
وأوضحت الإسكان أن تخصيص الوحدات السكنية يعتمد على عدة معايير هي: عمر المتقدم، والقدرة المالية، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية للمتقدم وأفراد أسرته وأسبقية الطلب ونقاط الأولوية.
وقالت: إنه فور توفر المنتج المناسب سيتم ترشيح المتقدم.
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