للعسكريين.. هنا رابط التقديم للحصول على منتجات وزارة الإسكان

للعسكريين.. هنا رابط التقديم للحصول على منتجات وزارة الإسكان

2018/10/09
الساعة 11:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1760
0
طباعة
المواطن - الرياض

تساءل عسكري بشأن طريقة التقديم للحصول على منتجات وزارة الإسكان.

وردت الإسكان على الاستفسار بقولها: إنه بخصوص العسكريين الذين ما زالوا على رأس العمل يمكنهم التقديم على مبادرة دعم العسكريين عبر الرابط التالي: هنا

ولفتت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم التواصل مع كل واحد منهم بعد دراسة طلبه وإفادته.

وأوضحت الإسكان أن تخصيص الوحدات السكنية يعتمد على عدة معايير هي: عمر المتقدم، والقدرة المالية، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية للمتقدم وأفراد أسرته وأسبقية الطلب ونقاط الأولوية.

وقالت: إنه فور توفر المنتج المناسب سيتم ترشيح المتقدم.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :