لويز: نعتمد على نيمار.. ومباراة الأرجنتيني تحدٍّ

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، دانييلو لويز، عن جاهزية السامبا لمباراة الأرجنتين في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو.

وقال دانييلو لويز: “نعتمد كثيرًا على نيمار.. وهذه المباراة هي جزء من التحدي مع الأرجنتين للوصول إلى بطولة كوبا أميركا، مستعدون جيدًا لمواجهة خصم لديه الكثير من العناصر المميزة”.

وتابع نجم السامبا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد، اليوم الأحد، في قاعة المؤتمرات بالنادي الأهلي: “وجود أكثر من لاعب في تشكيلة البرازيل في نفس الخانة، يعطي تحديًا ودافعًا لبذل قصار الجهد، لضمان مقعد أساسي”.

ويلتقي المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، مساء بعد غد الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، على مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وكان المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم قد فاز في المباراة الماضية على السعودية بهدفين دون رد، وفي افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو تغلبت الأرجنتين على العراق برباعية نظيفة.