مدرب تشيلسي السابق مُرشح لتدريب قلعة الريال

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن نادي ريال مدريد الإسباني يفكر في التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في حال تمت إقالة المدرب الإسباني خولين لوبيتيجي.

وقالت صحيفة الميرور البريطانية، إن كونتي سيتفاوض بحرية مع ريال مدريد لتدريب الفريق الأول في حال توصل إلى اتفاق مع تشيلسي للحصول على تسوية مالية بعد إقالته من تدريب البلوز صيف العام الحالي.

وكان كونتي تولى مسؤولية تدريب نادي تشيلسي في صيف عام 2016 خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وحقق مع البلوز لقبين وهما الدوري الإنجليزي ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويحقق نادي ريال مدريد نتائج سلبية في الفترة الحالية حيث لم ينجح في تسجيل هدف واحد في آخر 4 مباريات سواء كانت في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإسباني.

سبق لأنطونيو كونتي تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي وحقق معه ألقاب عديدة مثل الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي في الفترة من عام 2011 حتى عام 2014، كما سبق له تدريب منتخب إيطاليا في كأس أمم أوروبا عام 2016.