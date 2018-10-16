مدير أكبر شركة إدارة مالية في العالم: العمل مع السعودية مصدر فخر لنا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قال لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لأضخم شركة لإدارة الأموال في العالم اليوم الثلاثاء، إن شركته بلاك روك ستحافظ على الأعمال التجارية مع المملكة في كل الأحوال، مشددًا على أهمية العمل المشترك مع الرياض.

ورد مدير بلاك روك عندما سألته شبكة CNBC الأميركية عما إذا كانت الشركة ستعيد تقييم علاقاتها المالية بالمملكة على خلفية الحملة التي تتعرض لها المملكة مؤخرًا، أوضح فينك أن مؤسسته تقوم بأعمال في 80 دولة مختلفة، وهي تدير أصولًا بقيمة 6.4 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن المملكة من بين الدول الأكثر أهمية بالنسبة للشركة.

وأضاف أنه لا أحد يحب اتخاذ قرارات باللونين الأبيض والأسود، مؤكدًا أن الشركة ليست بحاجة لإصدار قرارات في قضية ما أو التأثر بما ستؤول إليه نتائجها.

وقال فينك: “أنا أذهب إلى السعودية منذ سنوات وسنوات، ومن الممكن أن أذهب إليها 3 أو 4 مرات خلال العام”، مشيرًا إلى أن المملكة حليف وثيق للولايات المتحدة ، وأن أي سياسات تتبعها شركة بلاك روك تهدف للحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المملكة، والتي تمتد منذ عقود طويلة.

وأشار إلى أن العمل المشترك بين بلاك روك والمملكة هو أحد أسباب الفخر له، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأعمال تسهم في إثراء العديد من المجالات الاقتصادية.