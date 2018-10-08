من يدفع 10 % من قيمة 500 ألف ريال.. هل المواطن أم وزارة الإسكان ؟

من يدفع 10 % من قيمة 500 ألف ريال.. هل المواطن أم وزارة الإسكان ؟

2018/10/08
الساعة 10:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري
المواطن - الرياض

تساءل مواطن بشأن من يدفع 10% من قيمة 500 ألف ريال قيمة الدعم، هل هو المواطن أم وزارة الإسكان.

وأوضحت الإسكان ردًّا على الاستفسار أن الدفعة المقدمة 10% ويمكن تخفيضها إلى 5%، أما بالنسبة إلى تفاصيل الأقساط فيمكن التفاوض مع الممولين على ذلك.

وفي سياق آخر، أوضحت وزارة الإسكان طريقة سداد رسوم الجدية عند التقديم على منتجات الوزارة.

وقالت وزارة الإسكان: إنه يتم السداد عن طريق خدمة “سداد” باختيار المفوتر الشركة الوطنية لخدمات الإسكان وإدخال رقم الفاتورة المرسلة في الرسالة ثم سداد الرسوم الخاصة بالجدية.

وتضمن رسوم الجدية للمستفيد التالي:

1- حجز الوحدة السكنية.

2- في حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممولًا آخر للمستفيد.

3- في حال أن المستفيد قرر إلغاء الطلب يمكنه استرجاع المبلغ.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج.


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