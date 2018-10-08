من يدفع 10 % من قيمة 500 ألف ريال.. هل المواطن أم وزارة الإسكان ؟

تساءل مواطن بشأن من يدفع 10% من قيمة 500 ألف ريال قيمة الدعم، هل هو المواطن أم وزارة الإسكان.
وأوضحت الإسكان ردًّا على الاستفسار أن الدفعة المقدمة 10% ويمكن تخفيضها إلى 5%، أما بالنسبة إلى تفاصيل الأقساط فيمكن التفاوض مع الممولين على ذلك.
وفي سياق آخر، أوضحت وزارة الإسكان طريقة سداد رسوم الجدية عند التقديم على منتجات الوزارة.
وقالت وزارة الإسكان: إنه يتم السداد عن طريق خدمة “سداد” باختيار المفوتر الشركة الوطنية لخدمات الإسكان وإدخال رقم الفاتورة المرسلة في الرسالة ثم سداد الرسوم الخاصة بالجدية.
وتضمن رسوم الجدية للمستفيد التالي:
1- حجز الوحدة السكنية.
2- في حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممولًا آخر للمستفيد.
3- في حال أن المستفيد قرر إلغاء الطلب يمكنه استرجاع المبلغ.
ولفتت وزارة الإسكان إلى أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج.