موظف ويدرس في الكلية فما حالته الوظيفية في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تساءل موظف بشأن كيفية التسجيل في حساب المواطن رغم أنه لا يزال يدرس في الكلية، فهل يسجل كموظف أم طالب؟

وأجاب حساب المواطن على الاستفسار عبر خدمة العملاء وقال إنه يجب اختيار الحالة الوظيفة موظف قطاع خاص ونوع الدخل “راتب شهري” ومصدر الدخل “مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

ومن المقرر أن يتم إيداع قيمة الدفعة الـ 11 من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وأعلن برنامج حساب المواطن، الاثنين الماضي، نتائج الأهلية للدورة 11 (لشهر أكتوبر). وقال برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط (هنا).

وبحسب آليات حساب المواطن يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.