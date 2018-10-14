نجم الأهلي يُرحب بـ كوتينيو في السعودية
للمشاركة ببطولة سوبر كلاسيكو

نجم الأهلي يُرحب بـ كوتينيو في السعودية

2018/10/14
الساعة 7:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

رحب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، البرازيلي جوزيف دي سوزا بمواطنه فيليب كوتينيو الذي يتواجد في السعودية، لمشاركته مع السامبا في بطولة سوبر كلاسيكو.

ونشر جوزيف دي سوزا صورة له بصحبة نجله وصديقه كوتينيو نجم المنتخب البرازيلي الأول، عبر حسابه على موقع “إنستقرام”، وعلق قائلًا: “من الجيد رؤيتك يا أخي، مرحبًا بك في المملكة العربية السعودية”.

وشارك كوتينيو في المباراة التي جمعت المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم بنظيره السعودي، في ثاني مواجهات بطولة سوبر كلاسيكو، وانتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد.

ويستعد كوتينيو لمباراة القمة المرتقبة بين المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم ونظيره الأرجنتيني، بعد غد الثلاثاء، في ختام منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

 

 


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