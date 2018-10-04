65 وظيفة شاغرة لدى شركة واجاماما في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مطاعم واجاماما “wagamama”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (65) وظيفة شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولا يشترط وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مقدم طعام- نادل (عدد 64 وظيفة).

. مقدم طعام.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)