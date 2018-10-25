محافظ حريملاء يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

محافظ حريملاء يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

2018/10/25
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - حريملاء

أدى جموع المصلين في محافظة حريملاء، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في جامع الديرة بحريملاء ويتقدمهم سعادة محافظ حريملاء الأستاذ عبدالرحمن بن زيد الهزاني وذلك تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة.

وقد أمَّ المصلين فضيلة الشيخ راشد بن ناصر الناصر.

وحث الناصر المصلين على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات، وحذر من التمادي في الذنوب والمعاصي، ودعا الله في ختام خطبته أن يغيث البلاد والعباد وأن ينزل المطر رحمة بعباده إنه سميع مجيب.


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