WWE تعلن عن مباراة الحلم المنتظرة في المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

تنتظر الأوساط المعنية بالمصارعة في العالم الجولة الذهبية لاتحاد WWE في المملكة خلال الشهر المقبل، والتي ستتضمن عددا من مواجهات الأحلام كما وصفها البعض عبر صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية.

وحسم WWE صحة التقارير التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، والتي تكهنت بعدد من المواجهات المنتظرة في المملكة خلال نوفمبر المقبل، وذلك استنادًا لسير أحداث المصارعة في عدد من الجولات التي سبقت رحلة WWE إلى السعودية.

وأعلن WWE عبر صحفته على فيسبوك لقاءين من العيار الثقيل ضما أساطير المصارعة، والذين لديهم شعبية واسعة في كافة أرجاء العالم.

وكان المنشور الأول لصفحة WWE على فيسبوك قد تضمن ظهور جون سينا وكورت أنغيل ضمن منافسات كأس العالم في المصارعة، موجهة سؤالا لجمهورها حول من سيشارك النجمين في البطولة الموسعة، والتي ستحتضنها المملكة مطلع الشهر المقبل.

وجاء في منشور ثاني لقاء من العيار الثقيل يجمع بين تربيل إتش وشون مايكلز في مواجهة أندرتيكر وكين، في مواجهة وصفتها بعض التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي بـ”الحلم”، وذلك نظرًا لشعبية الرباعي الطاغية على مدار سنوات طويلة في عالم مصارعة المحترفين.

ووفقًا لبعض التقارير، فإن من بين الأحداث المنتظرة في جولة WWE في المملكة عودة أسطورة المصارعة هولك هوجان، والذي سيشارك في بطولة كأس العالم للمصارعة “درة التاج” بالمملكة.