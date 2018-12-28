بعد لقاء الفتح ضد النصر .. غضب نصراوي يُحيط بالحكم الإسباني

المواطن - محمد سمعه

اعترض أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على الحكم الإسباني ألبيرتو مالينكو، وذلك بعد نهاية لقاء النصر والفتح بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت المباراة شهدت طرد اللاعب البيروفي كريستيان راموس، مدافع نادي النصر، في الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر اللقاء بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وأبدى نادي النصر اعتراضه على إلغاء هدف له في مباراة الفتح بالدقيقة الثالثة والثلاثين وعدم احتساب ركلة جزاء للاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وعلّق الخبير التحكيمي محمد فودة على القرارات التحكيمية للحكم الإسباني مالينكو خلال لقاء النصر والفتح، قائلًا بأن الحكم كان متميزًا ولم يخطئ في أي قرار ضد النصر، حيث قال فودة بأن النصر ليس له ركلة جزاء وطرد لاعبه راموس صحيح، بالإضافة إلى إلغاء الهدف كان قرارًا صحيحًا.

وكان المدرب هيلدر كريستوفاو مدرب النصر قال بعد مباراة الفتح: إن العالمي لم يفقد الفرصة للمنافسة على لقب الدوري السعودي، مضيفًا أن الفائز بالدوري لم يُحسم بعدُ.

وأصبح رصيد النصر بعد التعادل ضد الفتح 32 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد الفتح 19 نقطة في المركز التاسع.