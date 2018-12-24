حساب المواطن يطور الموقع الإلكتروني

المواطن - الرياض

طور برنامج حساب المواطن موقعه الإلكتروني والذي يهدف إلى تقديم تسهيلات عديدة لمرتاديه؛ ما يُمكّن مستفيدي البرنامج من رفع بياناتهم بيسر وسهولة.

وجاء الموقع في تطويره الجديد ملائماً للعديد من الخطوات التي يحتاجها المستفيد وحل مشكلات سابقة، كما أن الموقع أصبح أكثر شمولية ووضوحاً من السابق، بحيث يمكّن المتقدم من مراجعة بياناته وتفاصيل جميع الدفعات التي صُرفت له بدءاً من أول شهر حتى الدفعة الأخيرة.

ويمكن للمستفيد التعديل على الطلب واستعراض بياناته الخاصة وتغيير رقم الجوال وكلمة المرور، كما أن هناك إضافات مميزة وجديدة على دراسة الأهلية ويمكن للمستفيد معرفة حالة استحقاقه للشهر المقبل وذلك من خلال الأيقونة نفسها، إلى جانب خدمات أخرى عديدة، وأصبح التنقل بين خيارات البيانات العامة أسهل من ذي قبل والتي من خلالها يمكن للمتقدم إضافة العنوان الوطني والبيانات الأخرى مثل الإفصاح عن الدخل بشكل محدد وأكثر دقة.