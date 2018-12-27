فيديو.. طائرة بدون طيار في حفل زفاف توثق حادثًا مروعًا

المواطن - متابعة

وثقت طائرة بدون طيار في حفل زفاف، لحظة وقوع حادث سير مروع أثناء خضوع العروسين لجلسة تصوير على أحد الطرق السريعة في مدينة جلال أباد في أفغانستان.

وكان سائق السيارة قد فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب سرعته الجنونية، عند سيره بالقرب من مدخل المدينة، في هذا الوقت كان العروسان وضيوفهما في جلسة تصوير.

أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته طائرة بدون طيار العريس يصطحب عروسه لالتقاط الصور التذكارية لتخليد مناسبتهما السعيدة بمشاركة المعازيم، وفجأة ظهرت سيارة مسرعة واصطدمت بالحاجز وانقلبت في الهواء بطريقة مروعة.

ووفقًا لموقع لايف ليك، تم نقل السائق والراكب- وهو من سكان قرية لادان- إلى مستشفي المقاطعة، لتلقي العلاج اللازم.