إمارة عسير تتوعد المقصرين بعد وفاة مواطنة في مستشفى محايل

إمارة عسير تتوعد المقصرين بعد وفاة مواطنة في مستشفى محايل

2019/01/25
الساعة 6:12 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - عسير

ردت إمارة منطقة عسير على ما تداول بشأن وفاة المواطنة “م- ص”، التي أصيبت بسكتة قلبية بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1440 عقب دخولها مستشفى محافظة محايل العام.

وقالت إمارة عسير في بيان لها: إن أمير المنطقة يتقدم بتعازيه لأسرة الفقيدة وذويها، مؤكدةً حرصها على حياة وسلامة كل المواطنين والمقيمين، وأنه تم التحفظ على الملف الطبي للحالة، وتحديد جميع من تعاملوا معها طبيًّا بالمستشفى.

وتابعت إمارة عسير: “القضية أحيلت للجهات المختصة؛ لتحديد سبب الوفاة، وستتم محاسبة المقصرين في حالة ثبوت أي تقصير، وهذه الإجراءات تأتي في ظل حرص الإمارة والشؤون الصحية في متابعة كل ما يتعلق بتطوير الخدمات التي تقدم للمواطن والمقيم وفق أعلى درجات الجودة”.



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