ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 8.2 مليون برميل يوميًا

المواطن - الرياض

أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 8.235 مليون برميل يوميًا في نوفمبر الماضي مقارنة بـ 7.700 مليون برميل يوميًا في أكتوبر الذي سبقه بحسب رويترز.

هذا وتقدم المملكة وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها في موقعها على الإنترنت.

واتفقت دول أوبك مع كبار المنتجين من خارجها على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً من أجل وقف زيادة المعروض ودعم اقتصاداتها المعتمدة على التصدير اعتبارًا من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال وزير الطاقة خالد الفالح إن منظمة أوبك تسير بشكل إيجابي، كما أن الدول الشريكة ستفي بالتزامات خفض الإنتاج الخاصة بها لتوازن أسواق النفط في 2019 رغم ما وصفه بسير البعض بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.

وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أعلنت عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم) الرائدة في مجال الاستشارات.

وزادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية عام 2017 بواقع 2.2 مليار برميل أو ما يعادل 263.1 مليار برميل من النفط و319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.