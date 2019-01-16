الشيخ المغامسي: الإمامة في الدين لا تنال إلاّ بالصبر واليقين

المواطن - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ، صالح المغامسي، أن الإمامة في الدين لا تنال إلاّ بالصبر واليقين.

وأضاف الشيخ المغامسي أن: “من الصبر الإعراض عن تطاول السفهاء وحسد الأقران وإفك الحاقدين، وفِي الأثر: لن تغلبَ مَنْ عصى اللّهَ فيك بأعظمَ مِنْ أَنْ تُطيعَ اللّهَ فيه.. اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون”.

وتابع المغامسي في سياق آخر: الحُجة مفردة جاءت في القرآن لأربعة معاني.. بمعنى الخصومة “قل أتحاجوننا في الله” وبمعنى الدليل والبرهان “وتلك حُجتنا آتيناها” وبمعنى الذريعة “لئلاّ يكون للناس عليكم حُجّة وبمعنى الحكمة “قل فلله الحجة البالغة”.