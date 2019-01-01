الفيحاء يتعاقد مع مدافع منتخب تونس 6 أشهر

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء تعاقده مع اللاعب التونسي رامي البدوي، على سبيل الإعارة من نادي النجم الساحلي التونسي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن إدارة النجم الساحلي وافقت على إعارة رامي البدوي قائد الفريق لنادي الفيحاء.

ومن المنتظر وصول رامي البدوي إلى السعودية خلال الأيام القادمة إلى المجمعة لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقد الرسمي تمهيدًا لانخراطه في تمارين الفريق.

ويرغب نادي الفيحاء في تعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، وذلك من أجل تقديم مباريات قوية في الدور الثاني من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل نادي الفيحاء المركز الثاني عشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.

وخسر الفيحاء يوم الخميس الماضي من النادي الفيصلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري.