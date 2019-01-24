الفيحاء يضم محمد قاسم من #الاتحاد لـ 6 أشهر

المواطن - محمد سمعه

وقع نادي الفيحاء بشكل رسمي مع اللاعب محمد قاسم ظهير أيسر نادي الاتحاد على سبيل الإعارة اليوم الخميس.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفيحاء عبر تويتر أن اللاعب محمد قاسم انضم لصفوف نادي الفيحاء لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وجرت مراسم توقيع العقد بمقر نادي الفيحاء ظهر اليوم الخميس وبحضور محمد الدهش عضو مجلس إدارة النادي.

وكان الفيحاء تعاقد بالأمس كذلك مع اللاعب عمر المزيعل من نادي الاتحاد أيضًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

من ناحية أخرى ودع نادي الفيحاء، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم من دور الـ 16 وذلك بعد الخسارة من نادي النصر بسداسية مقابل لا شيء.

ويحتل الفيحاء المركز الـ 13 في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.