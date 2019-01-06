اليوم.. بدء إدخال الرغبات وتحديث بيانات المعلمين عبر نظام نور

المواطن - الرياض

تبدأ وزارة التعليم -ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين- اليوم الأحد، عملية تحديث البيانات وإدخال الرغبات، استعداداً للبدء بأعمال حركة النقل الخارجي والنقل الداخلي لهذا العام.

وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إن تحديث البيانات وإدخال الرغبات سيتم من خلال حساب المعلم على نظام “نور- خدمات شؤون المعلمين”؛ وذلك ابتداء من اليوم الأحد”.

يُذكر أن موقع نظام نور يعد من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، وكذلك تحديث بيانات المعلمين وإبداء الرغبات.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.