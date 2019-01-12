بومبيو: السعودية حليف أساسي لأميركا وسنستمر في شراكتنا

المواطن - الرياض

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في حديث خاص لقناة “العربية” أن “علاقة أميركا مع السعودية أساسية لاستقرار المنطقة وأمنها”.

وألمح إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوضح أن “العلاقة مع السعودية لا يمكن حصرها بقضية خاشقجي”.

وأكد أن “السعودية حليف أساسي للولايات المتحدة وسنستمر في شراكتنا”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر منطقة الشرق الأوسط: “نقول للشركاء في الشرق الأوسط، لن نغادر المنطقة”.

وأضاف: “نريد تحالفاً وقوة عربية قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة على اختلافها”.

وعن قضية مقتل جمال خاشقجي، قال بومبيو: “نريد أن تتم محاسبة المتورطين في قضية خاشقجي”.

وأكد أن “تدمير داعش أولوية وسنقوم بذلك بالتعاون مع حلفائنا”.

وفي الملف الإيراني، قال بومبيو: “يجب أن يعلم الشعب الإيراني أن تدخل النظام في شؤون الدول الأخرى غير مقبول”.

وأضاف: “على الشعب الإيراني أن يدرك أننا نريد له الحياة الكريمة”، وتابع: “نريد أن نسمع أصوات الشعب الإيراني”.

وصرح بأن “قمة بولندا ستتطرق لعدة ملفات على رأسها الملف الإيراني”.

وفي الشأن السوري شدد بومبيو على أن “إعلان الانسحاب من سوريا لا يتناقض مع إستراتيجيتنا تجاه إيران”.

وذكر أن “انسحاب قواتنا من سوريا لا يعني تراجعاً عن مكافحة الإرهاب”.

ورداً على تركيا، صرح بومبيو بأنه “يجب أن يعلم الجميع أن الأكراد السوريين ليسوا إرهابيين”.