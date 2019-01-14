بومبيو: تهديد ترامب بتدمير تركيا لا يغير الموقف الأمريكي من سحب القوات

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أن تهديد الرئيس الأمريكي بشأن تدمير تركيا اقتصاديًّا لا يعني حدوث أي تغير على الموقف الأمريكي بشأن سحب القوات من سوريا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور المملكة حاليا إن “تغريدة ترامب بشأن تركيا لا تُغير موقفه من سحب القوات الأميركية من سوريا”.

وكان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبيرت بالادينو قد أوضح أن وزير الخارجية مايكل بومبيو التقى مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير والسفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

وناقش الوزيران القضايا الإقليمية الحساسة، بما في ذلك إيران وسوريا واليمن ولبنان وليبيا وأفغانستان.

واتفق الوزير بومبيو والوزير الجبير على أهمية الاستمرار في دعم التقدّم السياسي من أجل تحقيق السلام في اليمن.

وناقش الوزيران الحاجة إلى مواصلة الجهود الإقليمية للوقوف ضد النشاط الخبيث للنظام الإيراني ولتعزيز السلام والازدهار والأمن.

وشدّد الوزير بومبيو على أهمية استمرار المملكة العربية السعودية في التحقيق في مقتل جمال خاشقجي من أجل التأكد من الحقائق وتقييم المعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها.

من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للسعودية اليوم كانت بناءة ومثمرة حيث التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتم خلالها بحث مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف الجبير : بحثنا مع بومبيو الأوضاع في اليمن وسوريا ومنطقة البحر الأحمر والتصدي للسياسات الإيرانية التوسعية.

وتابع : أكدنا مع بومبيو على العمل المشترك بين واشنطن والرياض لمحاربة التطرف والإرهاب.