توجيه من النائب العام بالتحقيق في مقطع الفتاة نجود ضحية تعنيف والدها

المواطن - الرياض

ترددت أنباء عن صدور توجيه من ‏‫النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، بالتحقق في مقطع فيديو لفتاة تعرضت للتعنيف على يد والدها، وهربت من شباك منزل الأسرة.

وبحسب الأنباء، وجه النائب العام بإتخاذ الإجراءات النظامية بشكل عاجل حيال الواقعة.

وشكت فتاة من تعرُّضها للتعنيف من والدها، وهروبها من شباك منزل الأسرة، حيث قالت وفقا للمتداول : “أنا المعنفة نجود أتمنى وتحطون انفسكم مكاني أتمنى وصول المقطع للمسؤولين”.

وأضافت “لمن يطالبون بإثباتات أنا ماراح أتكلم للعلن انا بتكلم لأي جهة رسمية تحميني وأعتقد أن المسؤولين قادرين يتحققون من صحة كلامي”.

وتابعت نجود : “أنا أعاني من التعنيف اللفظي والجسدي المستمر من والدي، واليوم هددني وكان بيحرقني لسبب تافه جدًا، هربت من شباك غرفتي على مسبح الجيران من الخوف وأخذتني صاحبتي”.

وأردفت مستغيثة: “لا تقولوا لي سوي بلاغ ، لأني سبق أن تعرضت لضرب مبرح وسويت بلاغ وما فعلوا شيء غير أنهم أخذوا تعهد عليه ورجعوني معه”.

وختمت بالقول: “أنا ما عندي مشكلة أروح أي مكان توفره لي الحكومة غير إني أرجع، حتى لو كان دار الضيافة، ما أريد الآن غير حماية الجهات المختصة”.