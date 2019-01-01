حارس جريميو يوافق على الانتقال لـ #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية أن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي جريميو البرازيلي، وافق على الانضمام لنادي الاتحاد في شهر يناير الجاري.

وأفاد موقع EFE أن الاتحاد وافق على دفع المبلغ المطلوب لنادي جريميو من أجل الحصول على خدمات الحارس جروهي في فترة الانتقالات الشتوية.

ويذكر أن الحارس جروهي بدأ مسيرته مع نادي جريميو وهو يبلغ من 19 عامًا، كما شارك في 408 مباريات مع نادي جريميو.

ويسعى نادي الاتحاد لتعزيز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، بالإضافة إلى تدعيم مركز الدفاع وخط الوسط والهجوم، بعد فسخ عقدي كل من اللاعب البرازيلي فالديفيا ومواطنه كارليتو.

يحتل نادي الاتحاد المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر في الجولة الخامسة عشرة من فريق الاتفاق بهدف دون رد.