صهاريج المياه تُثير أزمة في ريان #الطائف .. ازعاج وإغلاق شوارع

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

شكا عدد من سكان حي الريان بالطائف من توقف قائدي صهاريج المياه في مواقفهم المخصصة في الحي بعد نهاية عملهم، ليتسببوا في إغلاق الشوارع وعدم الاستفادة منها، بخلاف الإزعاج الذي تُحدثه في الحي طوال اليوم.

وقال مواطنون في تصريحات إلى “المواطن“: إن قائدي صهاريج المياه يوقفون مركباتهم بعد نهاية عملهم حتى اليوم التالي إضافة إلى اتخاذها أحد الشوارع الفرعية موقفاً لمركباتهم وإغلاقه أمام مرتاديه.

وأكد تركي العتيبي أنه يقوم بإيصال أبنائه إلى إحدى المدارس في الصباح الباكر في الحي ولكنه يجد صعوبة في الوصول للمدرسة بسبب الازدحام وقله الطرق المؤدية إليها إضافة إلى ضيقها والتي لا تكفي إلا لمركبة واحدة، وعند محاولة الهروب من الازدحام وسلك طرق أخرى يصطدم بإغلاق بعض الشوارع من قبل صهاريج المياه.

ولفت العتيبي إلى أن عدداً كبيراً من أولياء الأمور يعانون عند إيصال أبنائهم إلى هذه المدرسة والتي يدرس بها أكثر من 900 طالبة في مرحلتين “ابتدائي ومتوسط ” إضافة إلى روضة أطفال مجاورة.

وطالب أهالي الحي الجهات المعنية بإنهاء معاناتهم ومعاقبة كل من يقوم بإغلاق شوارع الحي ويتسبب في عرقلة سير الحركة خصوصاً أوقات الذروة في الصباح.