ضرب مثلًا صادمًا.. الخضيري يحذر من تصديق أي شخص يظهر في مقطع عابر

المواطن - الرياض

وجه أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، نصيحة إلى المواطنين والمقيمين بعدم تصديق أي شخص يظهر في مقطع عابر!

وقال الخضيري: “ماذا قد يحدث للمريض بعد سنة أو سنتين! هناك أدوية كثيرة نجحت لكن الدراسة العلمية الموّثقة أثبتت أنها بعد كم سنة سببت ضررًا وفشل كلى أو كبد.. أعرف أناسًا تعالجوا لحظيًّا لكن بعد كم يوم انتكسوا أو أصيبوا بفشل كبد أو كلى فهل نصدق مقطع قصير دون المتابعة لعدة أشهر؟!”.

وأردف الخضيري: “تدور رسالة مدح ومبالغة في فوائد عشبة البرجس وأنها دواء للربو والحساسية وإلخ، وهذا غير مثبت علميًّا، ولا يوجد أي إثبات علمي أو طبي مبني على براهين، لا يوجد سوى (سواليف واتساب) ومن وكالة يقولون؛ لذا لا تنخدعوا بها، وهناك من جربها ولم يستفد سوى عدة دقائق وليست علاج قطعي”.