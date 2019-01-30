فيديو.. الموجز الصباحي لأهم أخبار الساعة من صحيفة “المواطن”

المواطن - الرياض

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وشهدت الساحة السعودية خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة ومنها تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير نيوم تنفيذًا لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتوجيهات نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن للمسؤولين في الزلفي بسرعة إنجاز المشروعات.

كما شهدت الساحة السعودية خلال الساعات الماضية أحداثًا مهمة على النحو التالي:

تنفيذًا لرؤية محمد بن سلمان.. تأسيس شركة مساهمة مقفلة لتطوير نيوم

وزير التعليم يستميل المعلمين في شهر ويردم فجوة عميقة ظلت لسنوات!

فيديو لنائب أمير الرياض في الزلفي .. توجيه بسرعة الإنجاز

فاينانشيال تايمز تفضح تنظيم الحمدين: يستخدم أموال الشعب ليحقق نفوذًا سياسيًّا وهميًّا

مشاهد لمغامرة طيران الحرس لإنقاذ مواطنين احتجزتهم سيول الشمالية

“المواطن” تكشف.. غابت التجارة فابتزت بعض المحلات المواطنين برفع الأسعار

الميموني يرد على وزير الإسكان عبر “المواطن”: الوزارة تحولت لوسيط .. من يحمي من ” فلل الكراتين”

المغامسي: المتصدرون في كل مشهد كُثُر ولكن!