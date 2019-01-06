فيديو.. عبارة محفزة لوزير التعليم مع بداية الدراسة: أنتم معنى التفاؤل

المواطن - الرياض

قام وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمدرسة أُبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، في أول يوم من أيام الفصل الدراسي الثاني.

وبدأ آل الشيخ يومه بعبارة محفزة لأبنائه الطلاب، حيث وجه لهم سؤالاً عن معنى التفاؤل، وأجاب بقوله معنى التفاؤل أن “يقوم الواحد ويشوف وجيه زيكم”.

لأبنائه طلاب ابتدائية أُبي بن كعب : #معنى_التفاؤل أن "يقوم الواحد ويشوف وجيه زيكم" عبارةٌ محفزة بدأ بها معالي #وزير_التعليم د. حمد آل الشيخ يومه خلال زيارته وتفقده مدارس #التعليم العام في أول يوم من #الفصل_الدراسي_الثاني … pic.twitter.com/zzipUunOkH — قناة عين (@iEN_tv) January 6, 2019