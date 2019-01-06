فيديو.. عبارة محفزة لوزير التعليم مع بداية الدراسة: أنتم معنى التفاؤل

فيديو.. عبارة محفزة لوزير التعليم مع بداية الدراسة: أنتم معنى التفاؤل

2019/01/06
الساعة 11:52 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1995
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المواطن - الرياض

قام وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لمدرسة أُبي بن كعب لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، في أول يوم من أيام الفصل الدراسي الثاني.

وبدأ آل الشيخ يومه بعبارة محفزة لأبنائه الطلاب، حيث وجه لهم سؤالاً عن معنى التفاؤل، وأجاب بقوله معنى التفاؤل أن “يقوم الواحد ويشوف وجيه زيكم”.

 



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