مدرب #الشباب: قيمة لاعب اتحادي واحد ماليًا أكبر من جميع لاعبي الليث

المواطن - محمد سمعة

أكد المدرب الروماني سوموديكا المدير الفني لنادي الشباب على أن لاعبي فريقه قاتلوا بقوة من أجل تحقيق الفوز على نادي الاتحاد بالأمس خلال لقاء الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث سوموديكا قائلًا: الشباب كان الأخطر وصنع الكثير من الفرص الهجومية على مرمى نادي الاتحاد، ولكن النتيجة كانت التعادل.

وأضاف سوموديكا: نحن لعبنا أمام فريق يملك الميزانية الأكبر في المملكة لشراء اللاعبين، لاعب واحد من الاتحاد قيمته 10 ملايين يورو وهذا الرقم أكبر من قيمة جميع لاعبي الليث المالية.

وأكمل سوموديكا حديثه قائلًا: أعد جمهور الشباب بأننا سنقاتل وذلك من أجل حجز مكان لنا في البطولة الآسيوية خلال الموسم المقبل.

وكانت مباراة الاتحاد والشباب انتهت بالتعادل السلبي في لقاء أقيم بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يحتل نادي الشباب حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة.