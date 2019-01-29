مواجهات الاتحاد والشباب في يناير .. الليث كعبه عالٍ والعميد يخشى الأفضلية

المواطن - محمد سمعه

تُعد مواجهات الاتحاد والشباب في بطولة الدوري من أمتع وأقوى المواجهات بين قطب مدينة جدة وفريق العاصمة؛ نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة في المملكة.

وستكون مباراة الاتحاد والشباب اليوم هي المباراة السابعة في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري والتي تُقام في شهر يناير.

تفوق شبابي واضح:

وأقيمت من قبل ست مباريات لناديي الاتحاد والشباب في شهر يناير في بطولة الدوري، حيث كانت البداية في الرابع من يناير في عام 1996 ووقتها فاز الشباب على الاتحاد بثنائية مقابل هدف.

أما المرة الثانية في مباريات الاتحاد والشباب كانت في الرابع والعشرين من يناير من عام 1997 حيث فاز الشباب على الاتحاد بثنائية دون رد.

وكانت المباراة الثالثة من مباريات الاتحاد والشباب في يناير، أقيمت في الحادي والعشرين من يناير في عام 1999 وشهدت الفوز الأول للعميد بثنائية مقابل هدف.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة الاتحاد والشباب في السابع والعشرين من يناير في عام 2006، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

أما المواجهة الخامسة بين فريقي الاتحاد والشباب في يناير أقيمت في الثامن والعشرين من يناير في عام 2009، وفاز الاتحاد برباعية دون رد.

وكانت المواجهة الأخيرة بين فريقي الاتحاد والشباب في يناير ببطولة الدوري حُسمت لصالح الشباب بالفوز بثنائية مقابل هدف في لقاء أقيم في الثامن والعشرين من يناير في عام 2010.

الاتحاد يسعى لكسر العقدة في المباراة السابعة:

وستكون مباراة الاتحاد والشباب والتي تنطلق بعد قليل في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، هي المباراة السابعة للفريقين ببطولة الدوري في يناير.

وقبل إقامة مباراة الاتحاد والشباب اليوم، كان العميد تفوق في الجولة السادسة عشرة على حساب فريق القادسية بهدف دون رد، بينما فاز نادي الشباب على فريق الفيحاء برباعية مقابل هدف.

ويذكر أن العميد يحتل حاليًّا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 9 نقاط، أما الشباب فيحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة، قبل إقامة مباراة الاتحاد والشباب.