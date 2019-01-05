نجم جالطة سراي على أبواب #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب جاري رودريغيز، لاعب نادي جالطة سراي التركي ومنتخب الرأس الأخضر، قريبًا من الانضمام لنادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفاد موقع KINGFUT أن اللاعب جاري رودريغيز بات قريبًا من ارتداء قميص نادي الاتحاد خلال شهر يناير الجاري.

ويذكر أن جالطة سراي أصبح يفكر في التعاقد مع اللاعب المصري محمود حسن “تريزيجيه” لاعب نادي قاسم باشا التركي، في حال تأكد رحيل اللاعب رودريغيز لصفوف العنيد.

وسيلتحق اللاعب جاري رودريغيز بمواطنه دجانيني تافاريس والذي يلعب للنادي الأهلي.

وكان نادي الاتحاد تعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو سانوجو من صفوف نادي يونج بويز السويسري بجانب التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي من صفوف نادي جريميو البرازيلي.