وئام تحتفل بـ300 برنامج لتأهيل المقبلين على الزواج

المواطن - الدمام

احتفلت الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بالمنطقة الشرقية “وئام” أمس الأربعاء بختام البرنامج التدريبي رقم 300 من برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وذلك بمقر الجمعية بالدمام بحضور الأمين العام للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، ومنسوبي الجمعية ومتدربي البرنامج.

وقال الأمين العام لجمعية “وئام” الدكتور محمد العبدالقادر إن الجمعية عملت في أعوامها العشرة على تقديم برامج ومبادرات تسهم في رفع نسب الاستقرار الأسري، وتعزز جودة الحياة الأسرية، ومنها برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي يتناول محاور هامة في حياة الأسرة في الجوانب الشرعية، الاجتماعية، والطبية، بالإضافة إلى تركيز البرنامج في الآونة الأخيرة على جانب الوعي المالي لرب الأسرة، باعتباره ركيزةً هامة من ركائز استقرار ونماء الأسرة.

وأوضح أن الجمعية قدمت البرنامج لأكثر من 4 آلاف مستفيد على مدار أعوامها العشرة، ونفذت البرنامج في مختلف محافظات المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن “وئام” تواصل متابعتها مع مستفيدي البرنامج في فترة ما بعد الزواج لتقديم خدمات الإرشاد الأسري والزوجي بحسب الحالة، ودعوة المستفيد وزوجته لحضور برامج الجمعية المختلفة.

كما أن الجمعية وعبر مسار الهبة المالية تقدم المساعدة للمستفيد لبداية حياته الزوجية، وهو ما مكن الجمعية من تحقيق نسبة استقرار عالي لمستفيديها بلغت 98%، معرباً عن شكره وتقديره لدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ولكافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والخاصة والخيرية التي أسهمت في أن يحقق البرنامج هذه النجاحات المتوالية.