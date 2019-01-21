وزير الخدمة المدنية يخالف ما قاله العرج : الموظف السعودي منتج

المواطن - الرياض

صأعاد وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، الثقة إلى الموظفين بعد تصريحاته في حقهم مساء أمس الأول، عقب تدشينه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وأكد الوزير الحمدان أن الموظف الحكومي لا يختلف عن موظف القطاع الخاص من ناحية طريقة الأداء والانضباط، دليلًا على مرحلة جديدة قد تلبي طموحاتهم، ليكون تصريحه مخالفًا لما يراه الوزير السابق خالد العرج الذي قال: إن إنتاجية الموظف السعودي في القطاع الحكومي لا تزيد على ساعة عمل واحدة فقط يوميًّا.

وزاد وزير الخدمة المدنية الحالي بالتأكيد على أن النظرة التي يراها البعض بأن الموظف الحكومي ليس منتجًا هي نظرة خاطئة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تصحيح الخلل في مفهوم الوظيفة لدى الجهات الحكومية، من خلال التدريب والتأهيل، وأن اللوائح الجديدة ستتضمن آليات الترقية لموظفي القطاع العام وترسيم كادر المهندسين، إضافة إلى تحقيق موائمة أكبر بين نظامي التقاعد الحكومي والأهلي بهدف خلق مرونة بين النظامين ليسهل على المتنقلين بينهما الاستفادة بشكل يحقق العدالة للجميع.

استبشار للخير:

ومع تدشين الهوية الجديدة للخدمة المدنية، يستبشر الموظفون خيرًا، خاصةً مع تأكيد الوزير الحمدان على أن الوزارة تدرس مقترحات مقدمة لحل 5 تحديات أخرى، وأن هناك لوائح وقواعد ستعلن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة معنية بوضع الموظفين في الجهات الحكومية التي سيتم تخصيصها وتهدف إلى حماية الحقوق والاستفادة من التجارب السابقة وتجاوز أي مشاكل أو معوقات قد تعيق العمل أو تؤثر على العاملين.

في سياق آخر، أكد الحمدان أن الوزارة عملت خلال الـ12 شهرًا الماضية على تحديث كافة لوائحها التنفيذية، بالإضافة لتعديل 12 مادة من مواد نظام الخدمة المدنية الـ26، وذلك لمجابهة التحديات التي تواجه الوزارة، لافتًا إلى أن هناك 18 تحديًا تواجه الوزارة، وأن حلولًا لـ13 منها أدرجت في إستراتيجيات الوزارة.